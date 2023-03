Snus, cos'è la nuova dipendenza dei calciatori di Premier League

In Premier League negli ultimi anni si sta avendo un grosso problema con lo snus. Ma di cosa si tratta? E' tabacco macinato prodotto in Svezia. Non è ne una droga e tantomeno una sostanza dopante. Il suo utilizzo ha benefici sul rilascio di dopamina e quindi aumenterebbe le prestazioni in ambito sportivo. Al di là degli effetti collaterali che potrebbero gravare sulla salute, questa sostanza sarebbe vietata in tutta Europa, eccezion fatta per la Svezia appunto.