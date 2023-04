Manchester City-Liverpool, Haaland si scatena al gol del pareggio

MANCHESTER (Inghilterra) - Avvio in salita per il Manchester City di Pep Guardiola nella super sfida casalinga contro il Liverpool. I Reds infatti hanno aperto le marcature al 16' con il solito Salah malgrado i Citizens avessero il controllo del match, l'assenza di Erling Haalnd (infortunato) in fase di finalizzazione si è fatta sentire ma al 27' i ragazzi di Guardiola vanno a segno: una bellissima azione corale che ha visto Gundogan aprire sulla sinistra dal vertice dell'area di rigore per Grealish il quale ha poi servito un asisst al bacio per Julian Alvarez per la rete dell'1-1. Gol festeggiato anche da Haaland impazzito sugli spalti per la rete del compagno di squadra saltando addosso al povero mal capitato in zona.