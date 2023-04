Prova di forza del Manchester CIty: poker al Liverpool!

MANCHESTER (Inghilterra) - La 29ª giornata della Premier League si apre con il big match dell'Etihad Stadium tra Manchester City (privo di Haaland) ed il Liverpool con i ragazzi di Guardiola che vincono per 4-1 conquistando il 4° successo consecutivo. Il City fa la partita ma la primo guizzo i Reds fanno male: sponda di Diogo Jota con Salah che di prima, con il suo mancino, trafigge Ederson per l'1-0 ospiti dopo 16'. La reazione dei Citizens è immediata e al 27' Julian Alvarez deve solo appoggiare da pochi passi su assist di Grealish dopo una perfetta azione corale. Avvio di ripresa shock per i ragazzi di Klopp: De Bruyne sigla il 2-1 su assist di Mahrez dopo neanche un minuto di gioco e 9 minuti dopo Gundogan realizza il 3-1! Per i Reds si tratta del 2° ko consecutivo che li rimette in una scomoda posizione nella rincorsa all'Europa. Al 73' c'è la gioia anche per Grealish che cala il poker chiudendo un perfetto triangolo con De Bryune.