Crisi Manchester United: il Newcastle vince e sale al 3° posto!

NEWCASTLE (Inghilterra) - Si chiude la 29ª giornata di Premier League con il Newcastle che batte per 2-0 il Manchester United e lo aggancia in classifica a quota 50 punti al 3° posto. Il gol partita arriva al 65': Saint-Maximin arriva su uno splendido cross e prolunga per Joe Willock che di testa punisce De Gea. Il punto esclamativo arriva all'88' con ancora un colpo di testa ma questa volta eseguito da Wilson sugli sviluppi di una punizione calciata perfettamente dallo specialista Trippier. Un netto 2-0 che vale il 3° successo consecutivo per i Magpies che confermano il momento di difficoltà dei Red Devils. I ragazzi di Ten Hag sono alla seconda sconfitta nelle ultime tre partite con in mezzo un pareggio e adesso hanno un solo punto di vantaggio sul 5° posto del Tottenham di Stellini.