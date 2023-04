Il Chelsea cambia ancora: Potter esonerato, è ufficiale

LONDRA (Inghilterra) - Un altro colpo di scena in casa Chelsea: è ufficiale l'esonero dell'allenatore Graham Potter, in carica da meno di sette mesi dopo aver sostituito Thomas Tuchel. Il club dopo la sconfitta interna contro l'Aston Villa ha deciso di cambiare ancora in panchina: "Il Chelsea FC ha annunciato che Graham Potter ha lasciato il club. Il Chelsea desidera ringraziare Graham per tutti i suoi sforzi e gli augura ogni bene per il futuro", si legge nel comunicato. All'ex tecnico del Brighton, prelevato a stagione in corso dai Blues per 23 milioni dopo l'addio a Tuchel (ora alla guida del Bayern Monaco), non è bastato conquistare i quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid. Continua il nuovo corso dei co-proprietari del club Todd Boehly e Behdad Eghbali che dopo un mercato di gennaio faraonico cercano l'uomo giusto per la squadra che al momento è stata affidata ad interim a Bruno Saltor.