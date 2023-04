Tottenham, il dopo Conte parte con una beffa: l'Everton pareggia al 90'!

LIVERPOOL (Inghilterra) - Dopo l'addio a Conte e il congedo di Paratici da direttore sportivo, il Tottenham riparte da Stellini in panchina ma per gli Spurs arriva una beffa nel 29° turno di Premier League. Termina 1-1 a Goodison Park con l'Everton che riesce a strappare un punto all'ultimo respiro, vitale per la lotta retrocessione, contro il club londinese che frena ancora la sua corsa per un posto nella prossima Champions League. Gara molto nervosa che termina con un rosso per parte, 10 contro 10.