De Zerbi, l'esonero di Potter e il paragone con l'Italia: "Succede sempre"

Negli ultimi giorni in Premier League il Chelsea ha deciso di separarsi dall'allenatore Graham Potter, dopo averlo preso pagando una clausola al Brighton a inizio stagione. Una decisione arrivata visti i risultati deludenti in campionato e non solo dei blues. A tal proposito ha parlato anche De Zerbi, finito nelle mire dell'Arsenal dovesse salutare Arteta, dicendo la sua in conferenza riguardo il ruolo dell'allenatore e facendo paragoni con l'Italia sotto questo punto di vista.