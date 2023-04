Mitrovic, che stangata: maxi-squalifica per il rosso in United-Fulham

Maxi-stangata da parte della FA per Aleksandar Mitrovic, che ha insultato e spinto l'arbitro Kavanagh al 72' minuto di gioco della partita, dello scorso 19 marzo, in FA Cup ad Old Trafford contro il Manchester United. L'attaccante del Fulham è stato squalificato per ben 8 giornate e dovrà pagare anche 75.000 sterline di multa. Mitrovic ha già scontato il primo turno di squalifica, contro il Bournemouth nell'ultima giornata di Premier League.