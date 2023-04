Chelsea, Potter e i retroscena: "Nello spogliatoio lo chiamavano Hogwarts"

Arrivano incredibili indiscrezioni sul rapporto tra i giocatori del Chelsea e Graham Potter, ex allenatore dei Blues esonerato recentemente . A riportarle è The Athletic, grazie a fonti vicine allo spogliatoio del club londinese. Il tecnico inglese non hai mai conquistato il rispetto dei calciatori del Chelsea, anzi. I giocatori, soprattutto i senatori, sono sempre stati scettici sulle qualità dell'ex allenatore del Brighton e gli avevano anche affibiato alcuni soprannomi, chiamandolo "Hogwarts" o "Harry" alle sue spalle, con riferimento a Harry Potter.

Potter, Boehly e il ruolo di Eghbali

I giocatori, inoltre, hanno avuto tanti dubbi sul vero ruolo di Behdad Eghbali, il braccio destro del proprietario del club Todd Boehly. Sarebbe lui, infatti, per i calciatori del Chelsea il vero 'boss', quello che decide tutto (non solo sul mercato). Anche per le scelte di campo non c'era chiarezza, Eghbali assisteva a tutti gli allenamenti del Chelsea e tutti i giocatori hanno il sospetto che fosse lui a dare le indicazioni di formazione a Potter.