Premier League, solo un pari tra Chelsea e Liverpool. De Zerbi vince ancora

Chelsea e Liverpool non si fanno male: a Stamford Bridge termina 0-0. Dopo l'esonero di Graham Potter, esordio sulla panchina dei Blues per Bruno Saltor. La gara è stata sempre equlibrata, non si è notato il predominio di una squadra sull'altra. In classifica il Chelsea aggancia il Fulham a 39 punti, mentre il Liverpool perde terreno e viene scavalcato dall'Aston Villa. Vola invece De Zerbi, che torna con tre punti in tasca dalla trasferta di Bournemouth: decidono le reti di Ferguson e Enciso. Il Brighton sale così a 46 punti, a soli quattro lunghezze dalla zona Europa.