Premier League, Rashford trascina il Manchester United: 1-0 al Brentford

Il Manchester United rialza la testa in Premier League dopo il ko contro il Newcastle. Nel match valevole per la 28ª giornata del campionato inglese i Red Devils si sono infatti imposti per 1-0 all'Old Trafford sul Brentford. A risolvere il match ci ha pensato il solito Marcus Rashford nel primo tempo, raggiungendo così quota 27 gol in stagione. La squadra di Ten Hag stacca così di 3 punti il Tottenham (attualmente affidato a Stellini) consolidando il quarto posto in classifica.