Tottenham, il caso Paratici: la scelta del club sul sostituto

Il Tottenham guarda al futuro. Gli Spurs, come comunicato la scorsa settimana, si sono separati da Fabio Paratici vista l'estensione a livello mondiale delle sanzioni da parte della FIGC . Un congedo definito comunque momentaneo, in attesa dell'esito del ricorso da parte del dirigente. Nel frattempo però il club londinese ottempera all'assenza della sua figura in organigramma con l'arrivo di un direttore generale: si tratta di Scott Munn . Paratici era il Managing Director of Football, mentre Munn sarà il nuovo Chief Football Officer ma dovrebbe temporaneamente ricoprire anche il ruolo del dirigente italiano.

Dopo Paratici arriva Munn: la nota del Tottenham

Questo il comunicato con cui il Tottenham ha annunciato la nuova figura dirigenziale: "Siamo lieti di annunciare la nomina di Scott Munn a Chief Football Officer. Scott entrerà a far parte del consiglio di amministrazione del club e si occuperà di tutti i dipartimenti calcistici. Come indicato nella dichiarazione del Presidente (Risultati finanziari 2021/22 - 10 febbraio 2023), negli ultimi sei mesi è stata effettuata una revisione continua di tutte le nostre attività calcistiche. Sono state apportate modifiche e continuano a essere apportati ulteriori miglioramenti per garantire il futuro progresso e la competitività. Scott, ex dirigente del City Football Group, ha una vasta esperienza all'interno di organizzazioni sportive avendo iniziato la sua carriera con il Comitato Organizzatore di Sydney per i Giochi Olimpici del 2000 e poi passando alla National Rugby League, prima di unirsi all'Australia Football League. Scott è entrato a far parte del Melbourne City FC come amministratore delegato nel 2010. Nel 2019 è stato nominato amministratore delegato del City Football Group China". Queste le parole del presidente degli Spurs, Daniel Levy: "Scott ha un'esperienza unica e ampia nella gestione di organizzazioni sportive ai massimi livelli e si assumerà la responsabilità della leadership e della gestione delle nostre attività calcistiche per instillare le migliori pratiche sia dentro che fuori dal campo".