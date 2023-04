Premier League, Ten Hag non si ferma: Manchester United-Everton 2-0

Il Manchester United riprende il passo in Premier League. La squadra di Ten Hag, nel match valevole per la 29ª giornata del campionato inglese, ottiene la seconda vittoria consecutiva imponendosi all'Old Trafford contro l'Everton. I padroni di casa chiudono il primo tempo in vantaggio grazie al gol di McTominay al 36'. Nella seconda frazione di gara gli ospiti non riescono a rendersi praticamente mai pericolosi e i Red Devils ne approfittano realizzando il gol del definitivo 2-0 con la rete di Martial su assist del solito Rashford al 71'. Il Manchester United si riporta così momentaneamente da solo al terzo posto, mentre per l'Everton la situazione si complica: la squadra di Dyche si trova infatti al 16° posto, con due soli punti di vantaggio sulla zona retrocessione.