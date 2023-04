De Zerbi-Stellini, nervi tesi prima di Tottenham-Brighton: cosa è successo

Nervi tesi durante il match di Premier League tra Tottenham e Brighton, importantissimo per la classifica in ottica Europa. La sfida mette di fronte Cristian Stellini, subentrato ad Antonio Conte sulla panchina degli Spurs, e Roberto De Zerbi, che ha invece preso il post di Graham Potter a stagione iniziata. I due allenatori italiani, nel prepartita, si sono salutati in una maniera per niente amichevole. Inizialmente sembrava tutto nella norma, con la solita stretta di mano prima del fischio d'inizio, ma qualche secondo dopo le riprese hanno mostrato come il confronto tra i due si sia successivamente chiuso con l'ex Sassuolo che ha puntato le dita verso il volto dell'attuale tecnico del Tottenham, che non ha invece risposto all'affronto del collega.