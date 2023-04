Stellini batte De Zerbi, espulsi entrambi. Lampard, primo tonfo!

La vittoria del Manchester United in casa contro l'Everton apre la giornata di Premier League: decidono le reti di Mc Tominay e di Martial. I Red Devils sono in terza posizione a pari merito col Newcastle che prosegue la sua striscia positiva e piega per 2-1 a domicilio il Brentford. Decisivi l'autogol di Raya e la rete del solito Isak, dopo l'iniziale vantaggio dei padroni di casa con Teny che prima aveva anche fallito un penalty. Successo per 2-1 del Tottenham contro il Brighton, con i due tecnici Stellini e De Zerbi entrambi espulsi dopo le scintille del pre-partita. Son porta in vantaggio gli Spurs, pari degli ospiti con Dunk, nella ripresa decisivo a dieci dal 90' il gol di Kane.