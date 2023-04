L'Arsenal frena con il Liverpool rimonta, Arteta a +6 sul City di Guardiola

L'Arsenal manca l'ottava vittoria di fila in Premier League pareggiando 2-2 nel big match contro il Liverpool valido per la 30ª giornata della Premier League. Ottimo primo tempo dei Gunners, che sbloccano il risultato all'8' con Martinelli e raddoppiano al 28' con un colpo di testa di Gabriel Jesus su assist dello stesso Martinelli. La zampata di Salah prima dell'intervallo, al 42', riapre però i giochi, anche perché nella ripresa i padroni di casa cambiano registro e mettono all'angolo i londinesi. Salah sciupa il rigore del possibile 2-2 mandando il pallone fuori, ma nel finale Firmino con un colpo di testa su cross di Alexander-Arnold firma comunque la rete del pari. La squadra di Klopp non si accontenta del pareggio e continua ad attaccare, con Rasmdale che evita ai suoi la sconfitta con un paio di parate determinanti. L'Arsenal sale così a 73 punti, a +6 sul Manchester City che ha una partita in meno. I Reds invece avanzano a 44, lontani 12 lunghezze dalla zona Champions League.