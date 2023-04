Scamacca ko, stagione finita: operato al ginocchio

LONDRA (Inghilterra) - Si chiude in anticipo la prima stagione di Gianluca Scamacca in Premier League con la maglia del West Ham. L'attaccante azzurro si è operato al ginocchio che lo ha tormentato a lungo in questa annata. L'ex bomber del Sassuolo ha inizialmente ritenuto risolvibile il problema senza ricorrere all'operazione chirurgica, ma al rientro dalla sosta per le nazionali, con la chiamata da parte del ct Mancini, il club londinese ha optato per l'intervento.