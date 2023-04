De Zerbi affonda Lampard e il City supera il Leicester. Tottenham ko al 95'

LONDRA (Inghilterra) - È un Chelsea sempre più in crisi quello che si arrende a Stamford Bridge per 2-1 al Brighton nel 31° turno di Premier League. Ai Blues non è servito l'esonero di Potter con il ritorno, da traghettatore, di Frank Lampard al terzo ko in tre partite tra Premier e andata dei quarti di Champions, in attesa del secondo atto contro il Real Madrid di Ancelotti. Ad aprire le danze il gol di Gallagher, che con un tiro deviato beffa il portiere avversario. Gli ospiti rimettono tutto in parità al 42’ con Welbeck e al 70’ Enciso firma il gol vittoria per la formazione di De Zerbi che si lancia prepotentemente nelle zone europee della classifica. Il Manchester City non delude e vince in casa contro il Leicester: dopo 25’ il risultato è già sul 3-0 con Stones e la doppietta di Haaland, mentre nella seconda frazione di gara gli ospiti segnano il gol della bandiera con Iheanacho . La squadra di Guardiola si trovano ora a -3 dall’Arsenal capolista.