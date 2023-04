West Ham, Scamacca operato per lesione al menisco 

Il comunicato sull'intervento chirurgico al ginocchio destro

L'intervento chirurgico si è reso necessario per gonalgia resistente a trattamento conservativo, che impedisce l'attività sportiva del calciatore ai livelli abituali. L'intervento è durato pochi minuti e, spiegano, "è consistito in un'artroscopia del ginocchio che ha evidenziato una lesione del menisco esterno con un lembo dislocato anteriormente e una iniziale sofferenza della cartilagine articolare con una sostanziale integrità delle altre strutture articolari (legamenti crociati e menisco interno). È stata eseguita una rimozione del solo lembo meniscale dislocato ed una regolarizzazione del residuo". Scamacca, che nella giornata di domenica è stato dimesso dal Policlinico Gemelli, ha un soddisfacente decorso postoperatorio. Ora proseguirà con la riabilitazione che gli consentirà il pieno recupero atletico in 2-3 mesi.