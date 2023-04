Premier League, pazzo Arsenal: 3-3 in casa con il Southampton

LONDRA (Inghilterra) - Una rimonta folle, in una partita che per l'Arsenal si è rivelata molto più complicata di quanto si aspettasse. In casa, contro il Southampton che lotta per non retrocedere, i Gunners si ritrovano sotto 2-0 dopo appena 14 minuti per i gol di Alcaraz e dell'ex Theo Walcott. Un avvio shock, a cui la squadra di Arteta risponde al 20' grazie alla rete di Martinelli che accorcia le distanze.