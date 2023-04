Premier, Salah decisivo: il Liverpool vince e rivede l'Europa

Il Fulham batte 2-1 il Leeds nel 32° turno di Premier League. Succede tutto nella ripresa. Wilson sblocca il risultato al 13', Pereira raddoppia al 27'. L'autogol di Palhinha al 34' riporta sotto gli ospiti, ma il risultato non cambia più. I londinesi continuano a scalare la classifica e salgono a quota 45 punti, mentre il Leeds - al terzo stop consecutivo - rimane fermo a 29, appena un punto sopra la zona retrocessione. Successo casalingo anche per il Liverpool che, con grande fatica, vince 3-2 contro il Nottingham e si avvicina alla zona Europa. Tutti nella ripresa i 5 gol della gara: sblocca Diogo Jota , pareggia Williams per gli ospiti, i Reds si riportano avanvi con la seconda marcatura dell'attaccante portoghese, il Nottingham pareggia ancora, stavolta con Gibbs-White, e ci pensa Salah a firmare il definitivo e decisivo 3-2 a venti minuti dal termine e regalare i tre punti a Klopp .

Vince Leicester, pareggiano Brentford e Aston Villa

Vince in casa anche il Leicester che batte 2-1 il Wolverhampton, e ritrova la vittoria dopo una serie di risultati molto negativi, con i gol di Iheanacho e Castagne, uscendo per il momento dalla zona retrocessione. Pareggio di 1-1 invece in Brentford-Aston Villa: rete di Toney per i padroni di casa, pari nel finale di Douglas Luis per la squadra di Emery. Pareggio, ma senza reti, anche in Crystal Palace-Everton, che fanno 0-0.