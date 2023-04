Mahrez, tripletta show: il Manchester City è in finale di FA Cup

MANCHESTER (Inghilterra) - Il Manchester City non fallisce la semifinale di Fa Cup contro lo Sheffield United (2° in Champioship): vince per 2-0 e stacca il pass per la finale nel segno di Riyad Mahrez. La resistenza degli avversari dura 44' quando Jebbison stende Bernardo Silva in area , il Var conferma la chiamata del direttore di gara e Mahrez non sbaglia dagli 11 metri sbloccando il risultato appena prima della conclusione del primo tempo. L'ex Leicester è l'incubo dei Blades e ad inizio ripresa manda i titoli andando a segno al 61' e al 66' (assist di Grealish) per completare la tripletta confermando di essere l'uomo in più di Guardiola dalla pausa dei Mondiali: 12 gol e 7 assist in 23 partite. I Citizens attendono il loro avversario che uscirà dalla sfida di domenica tra il Brighton di De Zerbi ed il Manchester United.