Tottenham shock, Stellini travolto dal Newcastle che gioca a tennis: 6-1!

Il Tottenham di Cristian Stellini cade in maniera clamorosa al St. James Park contro il Newcastle subendo 6 reti! Partita già chiusa dopo appena 20 minuti quando le doppiette di Murphy e di Isak più il gol di Joelinton portano la gara subito sul 5-0. Secondo tempo che offre poco: il Tottenham accorcia le distanza con il solito Kane , poi il gol di Callum Wilson fissa la gara sul 6-1 finale. In classifica gli Spurs restano al quinto posto a quota 53 punti, a meno sei lunghezze dalla zona Champions League . Vola invece il Newcastle che aggancia momentaneamente il Manchester United in terza posizione a quota 59 punti.

Il West Ham cala il poker a Bournemouth

Nell'altra gara il West Ham passeggia in casa del Bournemouth calando il poker in trasferta. Reduce dalla semifinale di Conference League conquistata ai danni del Gent, la squadra di Moyes vince agevolmente grazie alle reti di Antonio, Paquetà, Rice e Fornals. In classifica gli Hammers salgono in 13esima posizione, allontanandosi dalla zona retrocessione e scavalcando proprio il Bournemouth che resta fermo a quota 33 punti.