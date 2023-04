West Ham, l'incredibile gol di Fornals: il colpo dello scorpione 

Nell'ultimo weekend, in Premier League è andata in scena la 32esima giornata di campionato, che ha visto trionfare il West Ham sul campo del Bournemouth per 0-4. Larga vittoria in trasferta per gli uomini di David Moyes, che li allontana dalle zone basse della classifica, portandosi a +6 (con una partita in meno) dal terzultimo posto, occupato dall'Everton. Il risultato finale racconta di una partita a senso unico, con 4 marcatori diversi: 5' Antonio, 12' Paquetá, 43' Rice e 72' Fornals. Proprio quest'ultimo, è stato autore di una splendida rete, siglata con un colpo raro da vedere: lo scorpione. Il 27enne centrocampista spagnolo ha coronato la perfetta serata per gli "Hammers", realizzando il gol più bello del weekend di Premier League.