Dall'Inghilterra: "Chelsea-Pochettino, accordo vicino"

LONDRA (Inghilterra) - Dopo aver cambiato due allenatori in questa stagione con Frankie Lampard chiamato come traghettatore fino al termine della stagione, il Chelsea sta già lavorando alla prossima stagione con un obiettivo per definito per la panchina. Secondo il The Guardian i Blues e Mauricio Pochettino sarebbero vicinissimi a chiudere un accordo dopo una serie di colloqui positivi. La firma sul contratto dell'ex tecnico di Tottenham e Psg sarebbe imminente, ma ci sono ancora alcuni dettagli da definire, compreso l'inizio di un'avventura che dovrebbe partire nella prossima stagione con Lampard che chiuderebbe quella in corso come da contratto. Il nome di Pochettino era stato accostato anche al Tottenham che nella giornata odierna ha esonerato Cristian Stellini.