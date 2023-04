Tottenham, i calciatori rimborsano i tifosi: la bellissima iniziativa

LONDRA (Regno Unito) - In Inghilterra continua a far discutere la clamorosa sconfitta, maturata con il punteggio di 6-1, del Tottenham contro il Newcastle. La debacle è costata la panchina a Cristian Stellini, che aveva recentemente sostituito Antonio Conte alla guida del club londinese, ma non è finita qui: i calciatori Spurs, infatti, si sono resi protagonisti di una bellissima iniziativa nei confronti dei propri tifosi.