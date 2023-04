Premier League, vola l'Aston Villa di Unai Emery. Leeds-Leicester 1-1

Dopo il ko contro il Leicester (2-1), torna a vincere il Wolverhampton che batte 2-0 il Crystal Palace e conquista il terzo successo nelle ultime quattro. Al Molineux Stadium succede tutto in avvio e alla fine: pronti-via e l'ex Sampdoria Joachim Andersen infila il proprio portiere; in pieno recupero, invece, Ruben Neves realizza il penalty del raddoppio. La formazione di Roy Hodgson interrompe dunque una striscia di quattro risultati utili consecutivi: tre vittorie e un pareggio. Con questi tre punti, la squadra di Julen Lopetegui aggancia in classifica proprio Le Aquile a quota 37 al dodicesimo posto.

Wolverhampton-Crystal Palace 2-0: tabellino e statistiche

Classifica Premier League

Aston Villa-Fulham, la decide Mings: vola Emery

Nono risultato utile consecutivo per l'Aston Villa (sette vittorie e due pareggi) che stende il Fulham grazie alla rete di Mings al 21' e vola al quinto posto in classifica, che significherebbe qualificazione alla fase a gironi dell'Europa League, superando il Tottenham (gli Spurs dopo Conte hanno esonerato anche Stellini). Nel prossimo turno, domenica alle 15, lo scontro diretto contro il Manchester United che potrebbe avvicinare i Villans in zona Champions in caso di vittoria. Nuovo stop, invece, per la squadra di Marco Silva dopo i successi su Everton (3-1) e Leeds (2-1).

Aston Villa-Fulham 1-0: tabellino e statistiche

Vardy salva il Leicester: pareggio nello scontro salvezza col Leeds

Finisce invece 1-1 lo scontro salvezza di Elland Road tra Leeds e Leicester. Al 7' gli ospiti passano avanti con Tielemans ma la gioia del gol dura poco dato che il Var annulla per posizione di fuorigioco. Scampato il pericolo, i padroni di casa reagiscono e al 20' la sbloccano con Sinisterra. Nella ripresa Smith tenta il tutto per tutto mettendo dentro Vardy , partito in panchina, al posto di Tete a 20' dalla fine. Il bomber inglese ci mette 10' per pareggiare i conti e salvare le Foxes da un altro ko. La formazione di Gracia torna a fare punti dopo quattro sconfitte di fila mentre il Leicester dà seguito alla vittoria interna per 2-1 contro il Wolverhampton.

Leeds-Leicester 1-1: tabellino e statistiche