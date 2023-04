Diretta Manchester City-Arsenal ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il grande giorno è arrivato: stasera si decide un pezzo importante di Premier League. Alle 21, infatti, all'Etihad Stadium si affrontano il Manchester City e l'Arsenal, rispettivamente seconda e capolista del campionato inglese. I Gunners di Arteta sono avanti di cinque punti ma hanno disputato due partite in più. Periodo nero per la formazione del Nord di Londra che, a causa di tre pareggi consecutivi contro Liverpool (2-2), West Ham (2-2) e Southampton (3-3) ha messo a serio rischio un titolo che sembrava già archiviato. L'Arsenal insegue un trionfo che manca da ben 19 anni, mentre Pep Guardiola vuole conquistare il 5° titolo da quando siede sulla panchina dei Citizens. Haaland e compagni hanno inanellato una striscia di sei vittorie consecutive che gli permette, in caso di successi contro West Ham e Brighton nei due match spostati, di trovarsi virtualmente in vetta a più uno. Per questo, dunque, il big match di stasera potrebbe rivelarsi decisivo per la conquista della Premier League. All'andata finì 3-1 per il City che sbancò l'Emirates grazie alle reti di De Bruyne, Grealish e Haaland, mentre alla squadra di Arteta a nulla servì il momentaneo pareggio firmato da Saka su rigore nel finale di primo tempo. Stasera, però, all'Etihad sarà tutta un'altra storia.