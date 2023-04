Il Burnley di Kompany, la festa Premier e il tamburo che non ti aspetti

TORINO - L'hanno voluta fortemente, l'hanno conquistata matematicamente ieri. Dopo un solo anno di purgatorio in Champioship, il Burnley ha ottenuto la promozione in Premier League con due giornate d'anticipo. Ci è riuscito nel modo più bello, battendo 1-0 il Blackburn a Ewood Park nel sentitissimo "Lancashire Derby" (uno dei più accesi d'Inghilterra). La rete di Manuel Benson al 66' si è rivelata sufficiente per far scattare la festa dopo il triplice fischio, con una serie di celebrazioni che, come spesso accade in queste occasioni, sono andate un po' sopra le righe.