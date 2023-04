City, troll Ederson: si gira verso i tifosi Arsenal e... piange

Il Manchester City travolge l'Arsenal all'Etihad e si avvicina ai gunners in classifica. Ora Guardiola è a meno uno in classifica, ma con ancora una partita da recuperare. Arteta ha perso la sua sfida contro il maestro Pep, trovando l'ottava sconfitta in 9 incontri da quando ha deciso di separarsi da lui. La doppietta di De Bruyne e i gol di Stones e Haaland hanno indirizzato il match a favore dei citizens. Tanti i tifosi dell'Arsenal giunti a Manchester con la speranza di vedere un esito diverso, ma che poi sono stati derisi anche dal portiere Ederson.