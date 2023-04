Isak-show in Premier: che assist in Everton-Newcastle!

In Premier League è andata in scena Everton-Newcastle, valevole per la 33esima giornata di campionato. Il risultato finale racconta di un incontro dominato dagli ospiti, con il risultato finale di 1-4 che ne è la dimostrazione. Per i "Magpies" a segno Wilson (doppietta), Joelinton e Murphy. Non è entrato nel tabellino dei marcatori, ma è stato uno dei protagonisti principali del match: Alexander Isak. L'attaccante svedese è stato autore di una spettacolare azione personale, che ha portato al quarto gol: defilato sulla fascia sinistra, circondato da diversi avversari, non ha perso il possesso del pallone, bensì ne ha smarcati uno ad uno in sequenza fino a servire il passaggio vincente.