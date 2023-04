Qatar all’assalto del Manchester United!

Manchester United, c'è anche Ratcliffe

Tuttavia, l’ultimo giro di offerte potrebbe anche rimettere in gioco un altro contendente molto accreditato, Sir Jim Ratcliffe, uno degli uomini più ricchi di Gran Bretagna, il quale potrebbe tentare i proprietari americani del club presentando una proposta più flessibile, che consenta ad Avram e Joel Glazer di mantenere delle quote di minoranza dello United. Circostanza che, invece, il gruppo qatariota non ha mai preso in considerazione. Secondo fonti ben informate e citate dal Telegraph, l’offerta del proprietario di Ineos potrebbe prevedere l’acquisizione di una quota di controllo del club di poco superiore al 50%, lasciando circa il 20% nelle mani dei Glazer. Una soluzione, questa, che rischierebbe, però, di scontrarsi con il sentimento popolare e, in particolare, con la parte più consistente e agguerrita della tifoseria dei Red Devils, da sempre in lotta con la proprietà americana e desiderosa di voltare pagina in modo definitivo. Il processo di cessione del club, seppur con un po’ di ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale, che prevedeva come termine ultimo la fine del mese di aprile, si avvia comunque verso la conclusione. In merito alle cifre dell’affare, fonti ben informate fanno sapere che già durante il secondo giro di offerte è stato rotto il muro dei 5 miliardi di sterline (5,70 miliardi di euro). L’obiettivo dei Glazer sarebbe, però, quello di far lievitare la cifra fino a 6 miliardi. Comunque andrà a finire, ciò che è certo è che la cessione dello United diventerà la più onerosa di sempre fra quelle riguardanti una società sportiva.