Ten Hag: "United, serve un centravanti". Calciomercato Premier già caldo

Manchester United, da Kane a Osimhen

"C'è stata una carenza di giocatori in attacco e con meno attaccanti abbaimo dovuto coprire molte partite". L'addio di Cristiano Ronaldo, gli infortuni di Martial e Sancho, i problemi extra campo di Greenwood: con questi presupposti il problema della squadra in fase offensiva è esploso e per risolverlo in cima alla lista dei desideri ci sarebbe Kane. Se dovessero esserci delle difficoltà nell'arrivare al capitano del Tottenham, la società potrebbe virare su altri attaccanti. Tra i nomi anche quello di David del Lille, ma piace e anche tanto Osimhen del Napoli. In estate diverse voci lo vedevano già in Inghilterra con Ronaldo in azzurro. Oltre a loro la dirigenza inglese starebbe seguendo anche Vlahovic e Hojlund.