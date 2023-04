Premier League, Haaland show: record di gol in una stagione e City primo

Il Manchester City stende il Fulham per 2-1 e vola al primo posto della Premier League scavalcando l'Arsenal: mattatori della giornata il solito Haaland (34° gol in campionato) e Alvarez. Inutile il gol del momentaneo pari per i londinesi firmato da Carlos Vinicius. Guardiola mette la freccia e supera così Arteta in classifica, vantando anche una gara in meno. L'altra squadra di Manchester vince a Old Trafford contro l'Aston Villa grazie alla rete di Bruno Fernandes nel primo tempo: lo United resta al terzo posto in classifica blindando la qualificazione alla prossima Champions League.