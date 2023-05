Leicester e Everton, un 2-2 che lascia entrambi a rischio retrocessione

LEICESTER (Inghilterra) - La 34ª giornata della Premier League si conclude con lo scontro diretto salvezza tra il Leicester e l'Everton finito 2-2. Inizio shock per i padroni di casa sotto 1-0 dopo il rigore trasformato al 15' da Calvert-Lewin, ma la reazione arriva: Soyuncu pareggia al 22' e al 33' il solito Jeremy Vardy trova la rete del vantaggio trafiggendo Pickford uno contro uno su assist di Maddison.I due protagonisti dell'ultimo gol sono anche protagonisti di due occasioni clamorosamente mancate: al 44' traversa di Vardy a portiere battuto e nei minuti di recupero del primo tempo Maddison calcia centrale il calcio di rigore e Pickford para. L'errore di Maddison è terrificante per il Leicester perché al 54' Iwobi pareggia. Ultimi 10 minuti thriller, squadre allungate con occasioni da entrambe le parti: la più clamorosa all'87' con Doucoure ma Iversen si supera con una grande parata. Un pareggio che non smuove la classifica con il Leicester che sale al 16° posto (30 punti) e l'Everton che rimane nella zona calda al 19° posto a 29 punti.