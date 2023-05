Pickford e il retroscena della bottiglia che "ha previsto" il rigore di Maddison

La 34esima giornata di Premier League ha visto sfidarsi Leicester e Everton , in uno scontro decisivo per la salvezza . La partita si è conclusa sul risultato di 2-2 , un pareggio che non accontenta nessuna delle due squadre, ma sicuramente sta più stretto ai padroni di casa che hanno avuto un'occasione enorme nel finale di primo tempo, con il rigore poi sbagliato dal n.10 Maddison . Il centrocampista inglese si è visto negare la gioia del gol dal connazionale Pickford , portiere dei "Toffees" che già sapeva dove avrebbe calciato. Dietro la parata, c'è uno studio da parte del n.1, che aveva previsto la percentuale con cui avrebbe calciato centrale l'avversario, con un foglietto incollato alla sua borraccia . Le immagini hanno mostrato la scritta: "James Maddison - stay - 60% centre" , ed è proprio così che il rigorista inglese ha calciato dal dischetto, impedendo ai "Foxes" di andare in vantaggio per 3-1 all'intervallo.

Pickford e il rigore parato: "Sapevo che avrebbe calciato così. Sono felice di aver aiutato la squadra"

Le parole del portiere a fine partita: "Ho fatto i compiti, sapevo che avrebbe calciato così. È stato un grande momento e sono felice di averlo salvato perchè sono qui per fare questo. Cerco di aiutare la squadra, farò del mio meglio per farlo ancora". Il 29enne di Washington ha compiuto una parata decisiva ai fini del risultato, mantenendo in vita i suoi nel secondo tempo e riuscendo a conquistare un punto (di vitale importanza per la lotta salvezza). I tifosi del Leicester si sono interrogati sul perchè il tiro dagli 11 metri lo abbia calciato Maddison e non Jamie Vardy, ma non è dato sapere se Pickford si fosse preparato o meno anche sul tiro dell'attaccante. La battaglia per non retrocedere vedrà l'Everton impegnato a Brighton nel prossimo turno, prima di ospitare al Goodison Park il Manchester City di Pep Guardiola.