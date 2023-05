La crisi del Leeds, il futuro di McKennie, le speranze Juve: le ultime

Le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma chi si “ciba” di pane e Leeds United non ha più dubbi: Javi Gracia , in attesa del comunicato ufficiale del club, non è più l’allenatore della squadra in cui a fatica lo statunitense Weston McKennie , centrocampista il cui cartellino è sempre di proprietà della Juventus, sta provando a farsi largo. Al posto dello spagnolo - 3 successi in 12 partite da febbraio - la società del magnate (nato a Rho) Andrea Radrizzani sta pensando seriamente di affidarsi all’esperto Sam Allardyce, già contattato in vista di un accordo fino al termine della stagione . Ma c’è di più, perché il Leeds cambierà anche nelle stanze della dirigenza: il ds Victor Orta dopo sei anni conclude la sua esperienza. Separazione consensuale con tanto di dichiarazioni al miele, firmate Radrizzani: «Sono molto triste, ma è un momento in cui dobbiamo cambiare registro e prendere un’altra direzione».

Wes resta solo se…

La salvezza del Leeds è ancora tutta da giocare, con i Peacocks quart’ultimi in Premier ma con gli stessi punti (30) del Leicester quint'ultimo e del Nottingham Forest terz’ultimo, dunque ad oggi retrocesso in First Division assieme a Everton e Southampton. L’aritmetica lascia speranze a chiunque quando mancano quattro partite alla fine del campionato, incluso il Leeds di McKennie reduce da 4 sconfitte nelle ultime cinque in cui ha subito 18 reti. La Juve, già alle prese con altre posizioni contrattuali da “sistemare” in un senso o nell’altro in coda a questa assurda stagione, tifa perché gli inglesi mantengano la categoria. Perché solamente in quel caso il Leeds sarebbe obbligato a riscattare il cartellino del texano dai bianconeri, che a suo tempo incassarono quasi 1,3 milioni per il prestito, mentre il riscatto di cui sopra costerebbe - come da accordi - qualcosa come 34,5 milioni, che farebbero benissimo alle casse bianconere. McKennie ha giocato 15 partite in Premier con i Bianchi di Leeds, ma non ha mai potuto gioire per un gol personale. Alla Continassa aspettano e sperano, purché non guardino al calendario, almeno nell’immediato: sabato 6 maggio c’è Manchester City-Leeds…