Doppio Odegaard, l'Arsenal travolge il Chelsea 3-1: +2 sul City

LONDRA (Regno Unito) - Reduce da tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro gare di Premier League, l'Arsenal ritrova il successo. Lo fa con un netto 3-1 inflitto ad un Chelsea sempre più in difficoltà, giunto al quarto stop consecutivo ed al quinto nelle ultime sei (con un pareggio). I Gunners di Arteta si portano così provvisoriamente in vetta alla classifica, con 78 punti conquistati in 34 partite. Distante due lunghezze, e con due gare in meno disputate, c'è il Manchester City di Guardiola.