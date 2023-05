BRIGHTON (Regno Unito) - Il calcio di rigore di Mac Allister al nono minuto di recupero regala al Brighton di Roberto De Zerbi un prestigioso successo contro il Manchester United. Il tecnico italiano ex Sassuolo e Shakhtar, infatti, con questi tre punti sale al sesto posto della classifica di Premier League a quota 55, raccolti in 32 partite, quattro in meno del Liverpool quinto (che ne ha giocate due in più) e a nove dai rivali odierni, quarti con 33 gare giocate.