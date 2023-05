Premier, Manchester City a +4 sull’Arsenal. Finalmente Chelsea!

Il Manchester City è sempre più al comando della Premier League . La squadra di Guardiola regola il Leeds di misura vincendo in casa per 2-1: fa tutto Gundogan che nel primo tempo, nel giro di otto minuti, indirizza subito la gara con una doppietta. Nella ripresa, il tedesco sbaglia un calcio di rigore prima del gol di Rodrigo che riapre momentaneamente la gara. Nel prossimo turno i Citizens saranno ospiti dell' Everton .

Vincono anche Tottenham e Chelsea

Torna alla vittoria il Chelsea, la prima da quando Lampard è allenatore dei Blues. Sul campo del Bournemouth decidono le reti di Gallacher, Badiashile e Joao Felix. In classifica i londinesi salgono all'undicesimo posto. Vince anche il Tottenham con Ryan Mason in panchina: gli Spurs superano di misura il Crystal Palace grazie al solito Harry Kane. In classifica, il Tottenham ha momentaneamente superato il Brighton, piazzandosi al sesto posto alle spalle del Liverpool. I tre punti sono arrivati anche in casa Wolverhampton che, con la rete di Toti, ha superato l'Aston Villa.