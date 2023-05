Guardiola, furia su Haaland: che è successo al Manchester City

Premier League, i risultati del sabato

Guardiola contro Haaland

Non importa se il norvegese è il recordman di gol in Premier League, perché Guardiola è maniacale nei dettagli e soprattutto quando si rischia di gettare all'aria una partita dominata. Sul risultato di 2 a 0, a firma proprio di Gundogan autore di una doppietta, c'è stata la possibilità per il City di andare a segnare il terzo gol quasi a fine partita. Minuto 84', rigore per i Citizens ma sul dischetto va lo stesso centrocampista tedesco. Il risultato? Palo e Leeds che poi accorcia sul 2 a 1. Un errore che ha fatto infuriare Guardiola in panchina e a essere richiamato è stato prorpio Haaland: "Erling dovevi calciarlo tu". Parole in campo a cui hanno fatto seguito quelle in conferenza: "Apprezzo Gundogan per la responsabilità che si è preso, ma quel rigore doveva calciarlo Haaland. Ne ha segnati 10/11 e può vantare un certo feeling in questi momenti. Dobbiamo pensare di chiudere le partite".