Kompany, futuro al Burnley: prima la Premier, ora il rinnovo

Un gioco frizzante, una promozione in Premier League ottenuta al primo colpo: Vincent Kompany, da roccioso difensore a promettente allenatore. Il belga ha portato via il suo Burnley dalla Championship, ottenendo la certezza matematica della risalita con ben sette giornate di anticipo. Tanti gli interrogativi in merito al suo futuro nelle scorse settimane, ora una sola certezza: il rinnovo con il suo club attuale.

Kompany, ufficiale il rinnovo con il Burnley

Il Burnley ha infatti ufficializzato il rinnovo quinquennale del contratto di Kompany, che dunque allenerà i Clarets anche in Premier League. Questa la nota del club: "Il Burnley Football Club è lieto di annunciare che l'allenatore Vincent Kompany ha firmato un nuovo contratto per estendere il suo impegno con il club. Dopo aver vinto il campionato nella sua prima stagione al Turf Moor, l'allenatore ha firmato un nuovo contratto quinquennale". Dopo aver accettato di rimanere almeno fino al 2028, Kompany ha confermato la sua gioia dicendo: "Mi sono sentito bene praticamente dall'inizio, quindi è anche giusto firmare per i prossimi cinque anni. Insieme ai fan abbiamo reso Turf Moor nuovamente una fortezza e continuiamo a guardare al futuro e al compito di rendere il Burnley migliore ad ogni passo". Il presidente Alan Pace ha aggiunto: "Siamo felici che Vincent abbia firmato un nuovo accordo! Andare avanti con lui è la soluzione perfetta per come tutti noi vediamo il Burnley Football Club. È un leader straordinario, che stabilisce standard sempre più elevati e guida il nostro club ai livelli che tutti vogliamo raggiungere". La stagione del Burnley si concluderà lunedì a Turf Moor con la presentazione del trofeo davanti al tutto esaurito dei tifosi.

