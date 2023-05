Premier League, l'Arsenal non molla: Newcastle ko

NEWCASTLE (INGHILTERRA) - Si impone 2-0 in trasferta, sul complicato campo del Newcastle terzo in classifica, l' Arsenal di Arteta, che si riporta a un solo punto dal Manchester City capolista e si conferma ancora in corsa per la vittoria della Premier League.

Newcastle-Arsenal 0-2, il tabellino

Arsenal, 2-0 sul campo del Newcastle

Non mollano quindi i Gunners, che in questa 35esima giornata passano al St. James' Park grazie alle reti di Odegaard e all'autogol di Schar. Resta viva dunque la lotta per la vittoria del campionato in Premier League, anche se i Citizens di Guardiola hanno attualmente una partita in meno.