Yaya Touré furioso contro l'ex agente: "Quest'uomo non mi rappresenta"

Il Manchester City è tra i favoriti a vincere la Champions League. A far discutere nelle ultime ore non sono i pronostici o le scelte di campo, ma una vecchia maledizione raccontata dall'ex agente di Yaya Touré. Il centrocampista ha preso totalmente le distanze. Ma cosa era successo? Dopo l'addio del giocatore dal club, il suo ex rappresentante Seluk aveva pronunciato le seguenti parole: "Ha messo tutta l'Africa contro se stesso, molti tifosi africani si sono allontanati dal Manchester City. E sono sicuro che molti sciamani africani in futuro non permetteranno a Guardiola di vincere la Champions League. Questa sarà per Pep una maledizione africana. La vita mostrerà se ho ragione o no". Lo stesso ora si è scusato e ha ribadito: "Voglio scusarmi per questa faccenda. Penso che sia ora che questo finisca e so che Yaya prova lo stesso perché non desidera altro che il successo per il City". Ha poi concluso: "Posso dire che l'incantesimo è stato ora revocato dagli sciamani e penso che il City vincerà la Champions League con Pep".