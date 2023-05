De Zerbi, brutto ko del Brighton in Premier: cinquina dall'Everton

Il Brighton cade clamorosamente in casa. Nella sfida valevole per la 33ª giornata di Premier League la squadra di De Zerbi viene nettamente sconfitta dall'Everton con il risultato finale di 1-5. Il match inizia malissimo per i padroni di casa: dopo appena 1' Doucure porta avanti gli ospiti prima di realizzare la sua doppietta personale al 29', con l'autogol di Steele che consente agli avversari di chiudere il primo tempo in vantaggio di tre gol. Nella seconda frazione di gara i Seagulls provano a rialzare la testa segnando con Mac Allister ma subiscono anche la doppietta di McNeil che porta il punteggio sull'1-5 finale. La formazione del tecnico azzurro, che veniva da due vittorie consecutive, resta dunque a -2 dal Tottenham (che però ha due partite giocate in più) sesto in zona Europa League.