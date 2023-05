Guardiola, l'Eurovision e la Champions League: i motivi dello sfogo

Il Manchester Ciy ha la testa rivolta alla gara di ritorno contro il Real Madrid , nonostante domani, domenica 14 maggio, debba giocare in campionato contro il Liverpool . La società aveva provato a chiedere di anticipare di un giorno la sfida con i reds visto che poi mercoledì all'Etihad arrivano Ancelotti e i suoi ragazzi, ma la risposta è stata un no secco. Il motivo? A Liverpool c'è l'Eurovision , un concorso canoro che terminerà oggi, sabato 13 maggio, con la finalissima. A tal proposito ha parlato in conferenza Pep Guardiola .

Manchester City, lo sfogo di Guardiola

L'Eurovision, il ritorno di Champions che incombe e i pochi giorni per preparare un doppio impegno importante. C'è tutto questo dietro allo sfogo di Guardiola in conferenza pre Liverpool. L'allenatore dei Citizens ha detto: "Penso che non possiamo giocare sabato perché a Liverpool ci sarà l’Eurovision e non ci sono abbastanza risorse per gestire il doppio evento in contemporanea. Sono sicuro che la Premier vuole aiutare le squadre e non metterle a disagio. Il problema è il calendario, con questa incredibile mole di partite. Non lo capisco, ma ci dobbiamo adattare".