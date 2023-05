Martial e Garnacho show, il Manchester United vince e aggancia il Newcastle

MANCHESTER (Inghilterra) - Sabato della 36ª di Premier League che si infiamma con il duello a distanza tra Newcastle e Manchester United per la lotta alla zona Champions League che vede il sorpasso Red Devils. Infatti i Magpies pareggiano per 2-2 sul campo del Leeds con i padroni di casa che realizzano la rete del pareggio al 79' con Kristensen dopo che Wilson su rigore aveva dato il vantaggio ospite. Da sottolineare il momento di follia a fine partita con un tifoso del Leeds che ha invaso il campo arrivando a colpire l'allenatore del Newcastle Eddie Howe . La frenata del Newcastle viene sfruttata dal Manchester United che torna al successo dopo due sconfitte consecutive: batte per 2-0 il Wolverhampton con le reti di Martial al 32' e Garnacho al 95', e supera i Magpies al 3° posto a quota 66 punti . Il tutto con il Liverpool a 62 punti in campo lunedì a Leicester.

Lotta Europa, colpo Aston Villa: battuto il Tottenham

L'Aston Villa torna a vincere e lo fa in casa nello scontro diretto contro il Tottenham nella corsa all'Europa League: grazie al gol di Ramsey ad inizio partita (8') e quello di Douglas Luiz al 72' i Villans battono per 2-1 gli Spurs e li raggiungono momentaneamente a quota 57 punti in attesa del match di domenica del Brighton di De Zerbi (8° a 55 punti) a casa dell'Arsenal. Tottenham che aveva segnato anche il gol del 2-2 al 97' con Son poi annullato per fuorigioco. Nessun problema invece per il Fulham che vince a Southampton per 2-0.

Lotta salvezza, punto prezioso per il Nottingham

Il Chelsea non riesce ad uscire dalle difficoltà e dopo la vittoria dell'ultimo turno (arrivata dopo 4 ko consecutivi) arriva il pareggio in casa contro il Nottingham per 2-2 con gli ospiti che trovano la rete del pareggio al 62' con Awoniyi ovvero 4 minuti dopo che Sterling (con la doppietta) aveva dato il 2-1 ai Blues. Grazie a questo pareggio il Forest si porta a +3 sul 18° posto del Leeds. Invece Il pareggio del Chelsea (11° a 43 punti) aiuta la rimonta del Crystal Palace che vince per 2-0 contro il Bournemouth (doppietta di Eze) e sale al 12° posto a 43 punti

