Gundogan-Haaland show, tris City: Guardiola mette pressione all'Arsenal

LIVERPOOL (Regno Unito) - Con una doppietta di Gundogan e un gol di Haaland il Manchester City batte 3-0 l'Everton a Liverpool e sale ad 85 punti conquistati in 35 partite di Premier League, 4 in più dell'Arsenal secondo - impegnato contro il Brighton di De Zerbi - a parità di gare disputate. Al Goodison Park è il tedesco il grande protagonista, autore della rete che sblocca il risultato al 37', del suggerimento vincente al bomber norvegese per il raddoppio due soli minuti più tardi e del definitivo tris al 51'. I padroni di casa restano fermi a quota 32, con una sola lunghezza di margine sulla zona retrocessione.