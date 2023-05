Manchester City, titolo vicino ma a Guardiola non basta: la curiosità

In pole position per la vittoria della Premier League anche grazie al "regalo" del Brighton di De Zerbi che ha stoppato l'Arsenal , pronto a giocarsi l'accesso alla finale di Champions League in casa con il Real Madrid dopo l' 1-1 dell'andata al "Santiago Bernabeu" e l' FA Cup contro i cugini dello United : Pep Guardiola vola col suo Manchester City ma deve incassare un secondo posto per certi versi inatteso.

Miglior allenatore della Premier League di aprile, Guardiola secondo

Nonostante un aprile di sole vittorie (sei), l'allenatore dei Citizens non è, infatti, stato eletto come migliore tecnico mese in Premier League. In questa stagione Guardiola non è mai stato premiato con il riconoscimento che viene puntualmente assegnato ai mister della prima serie inglese.