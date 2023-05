Toney, dai 20 gol in Premier alla maxi stangata: squalificato per 8 mesi!

BRENTFORD - E' arrivata la maxi stangata per Ivan Toney, attaccante della Premier League in forza al Brentford: otto mesi di squalifica e un'ammenda di 50mila sterline (55.000 euro). La punta, che vanta anche una presenza nella nazionale inglese, è stata sanzionata per aver violato i regolamenti e aver scommesso sulle partite di calcio tra il febbraio del 2017 e il gennaio del 2021. A giudicare il bomber del Brentford (20 gol in campionato quest'anno) una commissione indipendente che nei prossimi giorni pubblicherà le motivazioni.